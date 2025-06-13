Власти Индии могут приостановить полеты всех Boeing 787-8 Dreamliner

Правительство Индии рассматривает возможность приостановки полетов всех имеющихся в стране Boeing 787-8 Dreamliner после авиакатастрофы в Ахмедабаде. Об этом сообщает NDTV.

Министерство гражданской авиации Индии планирует провести проверку имеющихся самолетов Dreamliner. Их полеты могут временно прекратить.

«На основании этого будет принято окончательное решение, но поддержание строгих стандартов безопасности и обеспечение безопасности пассажиров не подлежат обсуждению», — сообщает издание.

Крушение самолета Boeing 787, принадлежавшего компании Air India, произошло 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в индийском штате Гуджарат. Воздушное судно следовало по маршруту Ахмадабад — Лондон, но рухнуло на землю почти сразу после вылета. Всего на борту находились более 200 человек.

Ранее стало известно об обнаружении бортовых самописцев разбившегося в Индии самолета.