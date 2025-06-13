На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске врачи спасли ребенка, которому клещ заполз в ухо

В Новосибирске клещ заполз двухлетней девочке в ухо и пробыл там два дня
close
Global Look Press

В Новосибирске девочке понадобилась помощь медиков после того, как ей в ухо залез клещ. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на педиатра одной из частных клиник города.

Изначально родители двухлетней девочки обратились в медучреждение из-за высокой температуры у дочери. Помимо этого, ребенок сильно плакал.

Во время осмотра выяснилось, что в ухо девочке заполз клещ. Во время операции паукообразное вынули из органа. Выяснилось, что внутри он пробыл около двух дней.

«Клеща отправили на экспертизу, чтобы исключить вероятность энцефалита. Ребенку выписали лечение и отправили домой», – сообщается в публикации.

Клещи являются переносчиками разных заболеваний, среди которых – болезнь Лайма и клещевой возвратный тиф. Помимо этого, паукообразные могут спровоцировать воспаления.

Клещи как правило обитают в высокой траве, во влажных местах в саду или на шерсти питомцев. Они также могут сесть на одежду и обувь после прогулок.

Ранее мужчина принял клеща в заднем проходе за геморрой и ходил с ним около недели.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами