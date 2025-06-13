В Новосибирске врачи спасли ребенка, которому клещ заполз в ухо

В Новосибирске клещ заполз двухлетней девочке в ухо и пробыл там два дня

В Новосибирске девочке понадобилась помощь медиков после того, как ей в ухо залез клещ. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на педиатра одной из частных клиник города.

Изначально родители двухлетней девочки обратились в медучреждение из-за высокой температуры у дочери. Помимо этого, ребенок сильно плакал.

Во время осмотра выяснилось, что в ухо девочке заполз клещ. Во время операции паукообразное вынули из органа. Выяснилось, что внутри он пробыл около двух дней.

«Клеща отправили на экспертизу, чтобы исключить вероятность энцефалита. Ребенку выписали лечение и отправили домой», – сообщается в публикации.

Клещи являются переносчиками разных заболеваний, среди которых – болезнь Лайма и клещевой возвратный тиф. Помимо этого, паукообразные могут спровоцировать воспаления.

Клещи как правило обитают в высокой траве, во влажных местах в саду или на шерсти питомцев. Они также могут сесть на одежду и обувь после прогулок.

Ранее мужчина принял клеща в заднем проходе за геморрой и ходил с ним около недели.