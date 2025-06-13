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В Петербурге пьяная школьница искупалась в воде и попала в больницу с тяжелом состоянии

В Петербурге пьяная девочка попала в больницу после попытки искупаться
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Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге ребенка госпитализировали после попытки поплавать. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в деревне Ольгино. По данным издания, 13-летняя школьница распивала алкогольные напитки, но в какой-то момент решила зайти в воду.

В какой-то момент она почувствовала недомогание, ребенку понадобилась помощь медиков. Специалисты госпитализировали пострадавшую, ее состояние оценили как тяжелое.

«Врачи диагностировали у школьницы острое пероральное отравление этанолом и общее переохлаждение», – сообщается в публикации.

До этого в Екатеринбурге подростков задержали за избиение пары. Пьяные молодые люди нанесли несколько ударов руками и стали забрасывать мужчину и женщину камнями.

Юношам предъявили обвинения по статье о хулиганстве. В отношении родителей составлены протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Ранее в Москве трое пьяных мужчин изнасиловали находившуюся в беспомощном состоянии соседку.

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