В Екатеринбурге пьяные подростки забросали пару камнями

В Екатеринбурге подростков подозревают в избиении пары. Об этом сообщает kp.ru.
Инцидент произошел на улице Крауля. По данным издания, молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет бросали камни в мужчину и девушку. Последнюю также ударили ногой в спину. В момент произошедшего школьники находились в состоянии алкогольного опьянения.
Спустя сутки подростков нашли и направили в отделение полиции. Молодым людям предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Материалы направлены в управление Следкома по региону.
Правоохранители обратили внимание и на родителей фигурантов. В отношении родителей составили протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
«Как правило, первое привлечение по такой статье оборачивается предупреждением», – сообщается в публикации.
Известно, что нападавшие растут в неполных семьях. Вскоре молодым людям изберут меру пресечения.
Ранее в Петербурге подростки избили школьника из-за переписки в интернете.