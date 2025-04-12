В Екатеринбурге пьяные подростки забросали пару камнями

В Екатеринбурге подростков задержали за нападение на пару

В Екатеринбурге подростков подозревают в избиении пары. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на улице Крауля. По данным издания, молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет бросали камни в мужчину и девушку. Последнюю также ударили ногой в спину. В момент произошедшего школьники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя сутки подростков нашли и направили в отделение полиции. Молодым людям предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Материалы направлены в управление Следкома по региону.

Правоохранители обратили внимание и на родителей фигурантов. В отношении родителей составили протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

«Как правило, первое привлечение по такой статье оборачивается предупреждением», – сообщается в публикации.

Известно, что нападавшие растут в неполных семьях. Вскоре молодым людям изберут меру пресечения.

Ранее в Петербурге подростки избили школьника из-за переписки в интернете.