В Москве трое пьяных мужчин изнасиловали находившуюся в беспомощном состоянии соседку

В Москве троих мужчин будут судить за групповое изнасилование женщины

В Москве перед судом предстанут три мужчины, которых обвиняют в изнасиловании соседки. Об этом сообщает управление СК РФ по городу.

Инцидент произошел в начале декабря 2024 года, в квартире дома на Литовском бульваре. По версии следствия, фигуранты убедились, что женщина находится в беспомощном состоянии, и надругались над ней. В этот момент они были пьяны.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

«Столичными следователями СК выполнен комплекс необходимых следственных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемых», – сообщается в публикации.

Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

До этого во Владивостоке суд вынес приговор мигрантам, которые надругались над девушкой в районе пляжа. Сначала фигуранты напали на нее и стали угрожать, затем – изнасиловали. Их приговорили к срокам от пяти лет до 5,5 года заключения.

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