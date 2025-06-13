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В Одесской области пьяные подростки ворвались в дом к 55-летней женщине и изнасиловали ее

В Одесской области ищут подростков, надругавшихся над 55-летней женщиной
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Shutterstock

В Одесской области правоохранители разбираются в ситуации с изнасилованием женщины. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на украинские СМИ.

Инцидент произошел в поселке Ширяево. Как рассказала сама 55-летняя пострадавшая, к ней в дом ворвались подростки в возрасте 15-16 лет. Молодые люди избили ее и надругались. В момент изнасилования нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

«После обращения в полицию женщину направили в медицинское учреждение для освидетельствования и документальной фиксации полученных травм», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве арестовали двоих мужчин, которых обвиняют в надругательстве над девушками. Фигуранты заставили подростков употребить наркотики, после чего надругались в квартире одного из них.

Ранее школьница заявила о домогательствах отца после побега из дома на поезде.

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