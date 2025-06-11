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В Москве двое приятелей накачали наркотиками и изнасиловали двух несовершеннолетних

В Москве двое мужчин изнасиловали двух несовершеннолетних подруг
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Москве арестованы обвиняемые по делу об изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает столичный СК.

По данным следствия, инцидент произошел 6 июня. Двое мужчин склонили двух несовершеннолетних к употреблению наркотиков в автомобиле. Затем потерпевшие приехали в квартиру к одному из обвиняемых, где подверглись изнасилованию.

Возбуждено несколько уголовных дел, двое приятелей задержаны и заключены под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Москве 31-летний мужчина надругался над 11-летней девочкой, с которой познакомился в соцсетях. Мужчина, зная возраст собеседницы, после переписки в соцсетях назначил школьнице встречу и изнасиловал ее на общем балконе. Через несколько дней мать девочки узнала, что дочь проводила время не с подругой, а со взрослым мужчиной, и обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан.

Ранее приехавший на заработки мигрант влез в дом и изнасиловал женщину.

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