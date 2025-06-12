Школьница заявила о домогательствах отца после побега из дома на поезде

В следовавшем в Тюменскую область поезде нашли сбежавшую из дома девушку

Девушка сбежала от семьи в Петербурге и заявила о домогательствах отца, когда ее нашли. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне сам глава семьи обратился в полицию и заявил о пропаже 16-летней дочери. Он также добавил, что школьница могла отправиться в сторону Тверской области. Почему именно туда, не сообщается.

Спустя некоторое время подростка обнаружили в пассажирском поезде, который действительно прибыл на станцию под Тверью. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов девушка заявила, что сбежала из дома из-за домогательств отца.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве медбрата задержали за надругательство над 16-летним молодым человеком. Юноша пришел на ЭКГ в рамках осмотра для медицинской книжки.

На приеме сотрудник попросил школьника поднять футболку и снять штаны, затем изнасиловал. Позже в кабинет попала мать юноши, в клинику вызвали полицию.

Ранее в Петербурге отсидевший за развращение детей педофил приглашал к себе школьников.