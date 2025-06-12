На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьница заявила о домогательствах отца после побега из дома на поезде

В следовавшем в Тюменскую область поезде нашли сбежавшую из дома девушку
close
Shutterstock/VLADJ55

Девушка сбежала от семьи в Петербурге и заявила о домогательствах отца, когда ее нашли. Об этом сообщает 78.ru.

Накануне сам глава семьи обратился в полицию и заявил о пропаже 16-летней дочери. Он также добавил, что школьница могла отправиться в сторону Тверской области. Почему именно туда, не сообщается.

Спустя некоторое время подростка обнаружили в пассажирском поезде, который действительно прибыл на станцию под Тверью. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов девушка заявила, что сбежала из дома из-за домогательств отца.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве медбрата задержали за надругательство над 16-летним молодым человеком. Юноша пришел на ЭКГ в рамках осмотра для медицинской книжки.

На приеме сотрудник попросил школьника поднять футболку и снять штаны, затем изнасиловал. Позже в кабинет попала мать юноши, в клинику вызвали полицию.

Ранее в Петербурге отсидевший за развращение детей педофил приглашал к себе школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами