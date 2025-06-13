В Нью-Йорке усиливают меры безопасности после атаки Израиля по Ирану

В Нью-Йорке усилены меры безопасности городских объектов, связанных с Израилем. Об этом заявил мэр города Эрик Адамс в социальной сети X.

«Меня проинформировали о ситуации в Израиле и Иране, и контртеррористическое подразделение полиции Нью-Йорка внимательно следит за ситуацией. Из соображений предосторожности мы усиливаем меры безопасности в молитвенных домах и на дипломатических объектах Израиля», — заявил Адамс.

О том, что против Израиля будет нанесен ответный удар, заявил представитель генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи. Он добавил, что иранская армия полностью готова к ответному удару по Израилю.

Абольфазль Шекарчи уточнил, что Тегеран считает Соединенные Штаты соучастником Израиля в ударах по исламской республике.

Ночью израильская армия объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Самолеты ВВС Израиля атаковали объекты по всей стране, в том числе в Тегеране.

Ранее цены на нефть подскочили на фоне ударов по Ирану.