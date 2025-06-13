Милонов предложил выработать рекомендации для борьбы с оголением

Депутат Госдумы Виталий Милонов отправил письмо в МВД с просьбой выработать рекомендации для патрульно-постовой службы (ППС) в целях борьбы с оголением на улице. Об этом пишет RT.

Он считает, что полицейские могли быть делать устные предупреждения в качестве первой санкции и привлекать к административной ответственности за повторное появление оголенным в общественных местах.

По словам Милонова, летний сезон в России омрачается появлением на улицах городов несознательных граждан, пренебрегающих ношением одежды и передвигающихся в одежде, которая больше подходит для пляжного отдыха.

Своим внешним обликом они, заявил депутат, понижают общий уровень культуры страны «до поселения папуасов амазонских джунглей».

В начале июня кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов напомнил, что даже в жаркую погоду россиянам нельзя в общественных местах снимать с себя одежду, если это не пляж. В черте города появление в голым торсом или полотенцем вместо брюк грозит штрафом, отметил он.

Ранее в Геленджике голый мужчина бегал по проезжей части.