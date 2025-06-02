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«Только на пляже»: россиянам напомнили о штрафах за голый торс в городе

Адвокат Карабанов: за голый торс или полотенце вместо штанов положен штраф
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Даже в жаркую погоду россиянам нельзя в общественных местах снимать с себя одежду, если это не пляж. В черте города появление в голым торсом или полотенцем вместо брюк карается штрафом, напомнил кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Закон у нас запрещает людям находиться в общественных местах раздетыми. Касается это не только улицы. Даже водить собственную машину с оголенным торсом мужчина не может. Все это запрещено административным кодексом и карается штрафом. Протоколы, как правило, составляются по статье о мелком хулиганстве», — объяснил юрист.

Он отметил, что этот закон защищает других людей. Так, за мелкое хулиганство и явное неуважение к обществу предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Если обнаженный гражданин отказывается от выполнения требований правоохранителей, то санкция вырастает до одной-двух тысяч рублей, пояснил юрист.

Допустимо появляться частично оголенным в РФ можно только на пляжных зонах, во всех остальных случаях это считается нарушением, подчеркнул Карабанов. Это касается и мужчин, и женщин – в купальном наряде в черте города появляться нельзя.

Напомним, до этого депутаты вмешались в споры из-за горожан, которые позволяют себе загорать в черте города – в парках, скверах, на территории ЖК и на спортплощадках – в полуголом виде. Так, зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков призвал ввести в этом направлении определенные правила, а зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов призвал нарушителей следовать общей культуре поведения или уезжать из города.

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