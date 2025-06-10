«Спать не дает»: геленджичанин без штанов бегал по проезжей части, и это попало на видео

В Геленджике на видео попало, как голый мужчина бегал по проезжей части

В Геленджике полностью голый мужчина бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Геленджик. Происшествия».

«По Грибоедова носится, спать не дает», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью голый мужчина, прикрываясь руками, бегает сначала по тротуару возле дороги, а затем – переходит на проезжую часть.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге полностью голый мужчина бегал по улицам.

«Накануне вечером инспекторы ДПС задержали полностью голого мужчину, который бегал по Шуваловскому проспекту. На него пожаловались прохожие, к которым он приставал», – говорится в публикации.

На опубликованной в сети фотографии видно, что полностью голый мужчина сидит в наручниках на лавочке и улыбается. При этом рядом с нарушителем стоит инспектор ДПС.

Кроме того, в Приморском крае в деревне Глуховка мужчина устроил дрифт и врезался боком в припаркованную машину.

Ранее на Урале гаишники сняли на видео игнорирующих ПДД косуль.