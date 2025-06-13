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В Петербурге пожаловались на улицу, захваченную борщевиком

Борщевик захватил улицу в Выборгском районе Петербурга
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S.O.E/Shutterstock/FOTODOM

Борщевик захватил одну из улиц в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет местное издание «Фонтанка».

Местная жительница рассказала изданию, что заросли этого опасного растения появились на 8-й Верхней улице. Женщина еще в мае отправила обращения с жалобой на борщевик через различные порталы, однако проблему до сих пор не решили.

Там такие размеры полей, что за сутки не управиться <...> Я в жизни не видела такого масштаба зарослей, целый борщевичный лес вырос после работ коммунальщиков», — сказала она.

По ее словам, здесь необходима тяжелая техника.

«Фонтанка» отмечает, что только по Выборгскому району на портале «Наш Санкт-Петербург» составлено 70 обращений.

Борщевик Сосновского — гигантское травянистое растение, завезенное с Кавказа и быстро захватившее обочины дорог и пустыри в Центральной России. Его сок содержит высокую концентрацию веществ, которые, попав на кожу, при контакте с солнечным светом вызывают тяжелые ожоги. Чем еще может быть опасен борщевик, что делать после контакта с ним и как навсегда избавиться от этого растения на дачном участке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин получил ожоги 80% тела от борщевика, когда косил траву.

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