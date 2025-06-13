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В Словакии провели опрос о закреплении в конституции признания только двух полов

Большинство словаков поддержали закрепление в конституции признания только 2 полов
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Depositphotos

Социологическое агентство SANEP распространило итоги опроса граждан Словакии, подавляющее большинство участников которого поддержали инициативу конституционного закрепления положения о признании только двух полов. Об этом сообщает ТАСС.

Инициативу правительства поддержали 74,6% граждан. 75,2% опрошенных высказали уверенность в том, что усыновлять детей могут лишь традиционные супружеские пары. 70,7% респондентов утверждают, что закон республики в культурных и этических вопросах должен превалировать над правовыми актами ЕС.

Отмечается, что в опросе, который провели с 8 по 11 июня, поучаствовали 2,3 тысячи совершеннолетних словаков.

В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в стране планируют закрепить в конституции положение о признании только двух полов — мужского и женского.

Он напомнил, что с такой же инициативой выступил избранный президент США Дональд Трамп.

По его мнению, данное решение является «возвращением к здравому разуму».

Ранее Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в федеральном правительстве.

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