Участники первого потока «Времени героев» приняли участие в параде в честь Великой Победы

Участники «Времени героев» приняли участие в параде на Красной площади

Участники первого потока президентской кадровой программы «Время героев» приняли участие в параде на Красной площади в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

На центральной трибуне на Красной площади присутствовали Герой России, командир центра «Воин» Андраник Гаспарян, Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин и Герой России, председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Напомним, 9 мая 2025 года на Красной площади проходит парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.