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Школьнице из ДНР передали щенка в подарок от имени Путина

Переехавшей в Подмосковье школьнице из ДНР подарили щенка от имени Путина
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Девятилетней школьнице, переехавшей в Московскую область из Донецкой народной республики (ДНР), подарили щенка от имени президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона в Telegram-канале.

Семья девочки по имени Настя раньше жила в Артемовске, но теперь находится в Мытищах. При этом ребенок долго мечтала завести собаку, и даже упомянула это желание в своем письме главе государства.

«Подарок от имени президента РФ вручил девятилетней девочке первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что щенку около четырех–пяти месяцев. Он является помесью лайки и шпица, при этом новая хозяйка решила назвать его Тео.

Специалисты рассказали школьнице, как правильно ухаживать и выгуливать собаку. Кроме того, они сразу внесли данные животного в единый региональный реестр домашних питомцев на случай, если Тео убежит или потеряется.

«Найти его будет гораздо проще», — подчеркивается в тексте.

Из публикации следует, что также Насте вручили переноску для собак и корм. Сергей Новиков, в свою очередь, поздравил девочку с исполнением давней мечты.

Ранее волонтеры передали Путину подарок от 10-летнего мальчика из ДНР.

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