Казахстан изучит опыт России по введению цифрового профиля мигрантов

Начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Казахстана Аскар Алдунгаров заявил, что Казахстан будет изучать российский опыт по введению цифрового профиля для мигрантов. Его слова приводит ТАСС.

«В настоящее время наши соседи — Российская Федерация — вводит сбор данных в отдельный профиль об иностранных гражданах. Этот вопрос очень интересен, Казахстан его изучает, смотрит», — заявил он.

По его словам, если будет получена положительная практика, то в Казахстане также будут рассматривать этот вопрос.

Политолог Марс Сариев ранее рассказал, что спецслужбы Киргизии провели спецоперацию по выявлению незаконных мигрантов не с целью выдворения российских релокантов, а из-за обострения внутриполитической обстановки. По его словам, недавно в республике пытались раскачать ситуацию нагнетанием антииндийских и антипакистанских настроений. Из-за этого начались нападения на пакистанских и индийских граждан.

Ранее в Госдуме заявили, что стена на границе России и Казахстана будет дороже стены Трампа.