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Политолог объяснил с чем связаны антимигрантские рейды в Киргизии

Политолог Сариев: антимигрантские рейды в Киргизии не связаны с релокантами из РФ
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РИА Новости

Спецслужбы Киргизии провели спецоперацию по выявлению незаконных мигрантов не с целью выдворения российских релокантов, а из-за обострения внутриполитической обстановки. Об этом Национальной службе новостей рассказал политолог Марс Сариев.

По его словам, недавно в республике пытались раскачать ситуацию нагнетанием антииндийских и антипакистанских настроений. Из-за этого начались нападения на пакистанских и индийских граждан.

В связи с этим и начались антимигрантские рейды, считает политолог.

9 апреля сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии пресекли попытку государственного переворота в стране. Отмечается, что ГКНБ выявил и пресек факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками.

В комитете рассказали, что некая группа «планировала снять фейковый провокационный видеоролик с обращением киргизской избитой полуобнаженной девушки, над которой якобы надругались иностранные граждане».

Ранее спецслужбы Киргизии задержали 30 террористов, планировавших взрывы.

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