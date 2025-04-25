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Количество рейсов из РФ в Израиль увеличится в два раза к июню

В Израиле анонсировали новые авиарейсы из России в Тель-Авив и Эйлат
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Максим Блинов/РИА Новости

Количество авиарейсов из России в Израиль удвоится к июню, сообщил на брифинге директор департамента Министерства туризма Израиля в России Владимир Шкляр. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день в Израиль летает 18 рейсов. А с июня их будет 34. Это увеличение в два раза», — сказал он.

Шкляр уточнил, что рейсы будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Отмечается, что еще в феврале текущего года Владимир Шкляр озвучил прогноз о двукратном увеличении туристического потока из России в Израиль. Израильские власти надеются восстановить туристические показатели на уровне позапрошлого года, постепенно приближаясь к допандемийным объемам.

В конце января гендиректор Министерства туризма Израиля Дани Шахар заявил, что страна рассчитывает на запуск рейсов авиакомпании Red Wings из РФ в Эйлат.

До этого Росавиация сообщила о продлении рекомендаций о запрете ночных рейсов в Израиль для российских компаний.

22 апреля из Тегерана вылетел первый регулярный чартерный рейс в Махачкалу.

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