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Иностранные авиакомпании задумались о переводе части рейсов из Москвы в другой город

«Ведомости»: иностранные перевозчики хотят перевести рейсы из Москвы в Петербург
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

По меньшей мере две иностранные авиакомпании инициировали переговоры о переводе части рейсов из трех аэропортов Москвы (Шереметьево, Внуково и Домодедово) в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в авиакомпании и аэропорте.

Источник в российской авиакомпании сообщил, что переговоры были инициированы иностранными перевозчиками, которые уже отправляют свои самолеты в Пулково и обратно. Среди них, предварительно, Turkish Airlines. Второго перевозчика собеседник издания не назвал. Однако 2 июня президент Emirates Тим Кларк в интервью Bloomberg TV говорил, что перевозчик может пересмотреть расписание своих рейсов между Россией и другими точками мира из-за атак беспилотных летательных аппаратов в регионах.

«Ведомости» отмечают, что иностранным авиакомпания приходится пересматривать программы регулярных рейсов на территорию Россию в том числе из-за неоднократного введения ограничений воздушного пространства в Москве этой весной в связи с угрозой атак дронов. Еще одна причина — огромное число пассажиров, которые вылетают по международным направлениям из российской столицы, но приезжают туда из Санкт-Петербурга.

В пресс-службе аэропорта Домодедово заявили «Газете.Ru», что информация о массовом переносе рейсов «не соответствует действительности», подчеркнув, что все операционные решения принимаются в рабочем порядке. Там добавили, что реализуемые меры безопасности «подтверждают высокий уровень защищённости аэропорта и его стабильную работу».

Накануне вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил, что иностранные авиакомпании могут пересмотреть расписание рейсов в России, но полностью отказываться от выполнения полетов в страну не будут.

Ранее Абхазия заняла второе место среди популярных у россиян зарубежных направлений.

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