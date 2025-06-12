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В Иране заявили, что страна продолжит обогащать уран

Президент Ирана Пезешкиан: страна продолжит обогащать уран
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне принятия МАГАТЭ антииранской резолюции заявил о намерении страны продолжать обогащение урана. Об этом пишет РИА Новости.

«Резолюция совета управляющих МАГАТЭ ужасна, но мы продолжим обогащение урана и будем двигаться дальше по этому пути», — сказал Пезешкиан

Совет управляющих МАГАТЭ 12 июня принял резолюцию, осуждающую Иран за нарушение обязательств по нераспространению ядерного оружия. За резолюцию проголосовали 19 стран, против — три (Россия, Китай и Буркина-Фасо), 13 стран воздержались. Решение было принято на заседании, в котором участвовали представители 35 государств.

До этого представитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Бехруз Камалванди заявлял, что Иран сократит сотрудничество с МАГАТЭ в случае принятия антииранской резолюции.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства.

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