Иран пригрозил сократить сотрудничество с МАГАТЭ

В Иране сократят сотрудничество с МАГАТЭ при принятии антииранской резолюции

Иран сократит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае принятия антииранской резолюции, заявил представитель Организации по атомной энергии Исламской республики Бехруз Камалванди. Его цитирует IRNA.

В конце мая Reuters узнало, что западные державы хотят надавить на Совет управляющих МАГАТЭ, чтобы обвинить Иран в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия впервые за почти 20 лет.

В последнем докладе агентство назвало сотрудничество с Ираном «менее чем удовлетворительным». Согласно документу, Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%. Также агентство заявило о «серьезной обеспокоенности» относительно того, что Тегеран нарастил запасы урана в период с февраля по середину мая.

«Безусловно, МАГАТЭ не должно ожидать продолжения столь широкого и откровенного сотрудничества с Ираном, которое проходило до сих пор», — сказал Камалванди.

Он добавил, что Тегеран уже подготовил для агентства вопросы технического характера и о формате дальнейшего взаимодействия.

Заседание Совета управляющих МАГАТЭ состоится на этой неделе.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства.