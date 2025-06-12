В Краснодарском крае жестко задержали дважды судимого экс-депутата

В Динском районе Краснодарского края правоохранительные органы жестко задержали экс-депутата Константина Волощука, дважды судимого за мошенничество и кражу. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

На видео люди в камуфляже подбегают к припаркованному Mercedes S-класса, разбивают стекло и вытаскивают бывшего чиновника из машины, уложив его лицом в пол.

Отмечается, что бывший депутат пытался оказать сопротивление при задержании. Уточняется, что его подозревают в очередном мошенничестве. Официальные комментарии относительно задержания не сообщались.

10 июня Басманный районный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере. 9 июня силовики провели обыск в рабочем кабинете чиновника.

По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, у правоохранителей есть вопросы к Ремиге. Глава региона отметил, что обвиняемый занимает пост с 2020 года и пользуется авторитетом, однако «перед законом все равны». Он добавил, что, несмотря на происходящее, экономический блок областного правительства продолжает работать в обычном режиме.

Ранее экс-депутата Госдумы заочно осудили за покушение на мошенничество.