Экс-депутата Госдумы заочно осудили за покушение на мошенничество

Суд в Волгограде заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Олега Михеева к 5,5 года колонии за покушение на мошенничество на сумму около двух миллиардов рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области, пишет РИА Новости.

«Приговором Советского районного суда Волгограда Олег Михеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — сказано в сообщении.

Также Михеева обязали выплатить штраф в 700 тысяч рублей. Приговор, как уточняется, еще не вступил в силу.

По данным следствия, Михеев подписал договор о реконструкции Волгоградского моторостроительного завода, по которому 14 объектов на 14 миллионов рублей переходили в его собственность. С этой целью он взял кредит на 172 миллиона рублей, легализовав недвижимость. Другой эпизод в деле Михеева связан с покушением на хищение 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году купил Волгопромбанк, принадлежавший Михееву.

До этого в Москве суд арестовал до 4 августа мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого во взятке на сумму 180 млн рублей. Депутат горсовета Вячеслав Дюков заявлял, что глава города использовал ресурсы Красноярска в личных целях. По его словам, признаки системных нарушений стали очевидны весной 2024 года, когда вскрылось плохое качество дорожного ремонта. Логинов же утверждает, что его оговорили и не признает вину.

Ранее силовики пришли с обыском к замгубернатора Владимирской области.