Россияне рассказали, как относятся к платному образованию

Почти половина (43%) опрошенных россиян положительно относятся к платному образованию и считают его инвестицией в будущее. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

31% уверены, что образование должно быть бесплатным. 26% респондентов выбрали нейтральную позицию и отметили, что все зависит от качества образования.

31% опрошенных готовы тратить до 100 тыс. рублей на платное образование, 25% — 100–200 тыс. рублей. 28% назвали сумму в 200–300 тыс. рублей, 16% — до 500 тыс. рублей.

Респонденты назвали критерии, которые важны при выборе платного образования в высшем учебном заведении. Так, 52% важно качество преподавания, для 19% — репутация учебного заведения, для 16% -— перспективы трудоустройства, для 13% — стоимость обучения.

72% участвующих в опросе получали платное образование (вуз, курсы, репетиторы), 19% отметили, что платное образование получали их близкие — дети и родственники, для 9% образование было бесплатным.

При этом 39% респондентов обучение оплачивали родители или родственники, 21% россиян брали кредит на оплату обучения, а 19% оплачивали свое обучение сами. 9% смогли получить финансирование от фондов и организаций (гранты, стипендии, спонсорство, сопрограммы для талантливых студентов), для 3% источником финансирования стали компании и предприятия, например, в рамках целевого обучения.

Больше половины опрошенных (56%) считают, что платное образование в России сейчас доступно только для состоятельных, 28% уверены, что платное образование практически не доступно для большинства семей, и только 16% заявили, что вполне доступно.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что государство будет регулировать прием в вузы на платное обучение.