«Студенческий есть, но пользуюсь картой пенсионера»

С 2005 года в России официально празднуется День российского студенчества. По данным Росстата, сегодня в учреждениях высшего и среднего образования обучаются около 7,2 млн студентов. Среди них есть те немногие, которые решили продолжить образование, будучи в семейных отношениях и с огромным стажем работы за плечами.

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За рубежом возрастных студентов намного больше, нежели в России — некоторые из них даже ставят мировые рекорды. Так, в 2012 году 97-летний австралиец Алан Стюарт получил степень магистра по медицине в американском университете SCU. Он закрепил за собой титул самого пожилого выпускника вуза. Стюарт в основном получал образование заочно — он ввел переписку через интернет. Известно, что первый диплом австралиец получил еще в 1936 году — после этого мужчина долгое время проработал стоматологом в Лондоне. Следующую ученую степень ему дали в 2006 году. «Никогда не поздно усовершенствовать ваш мозг, сделать вызов себе, чтобы чего-то добиться и завести новых друзей», — говорил Алан Стюарт.

В 2016 году в Книгу рекордов Гиннеса занесли еще одного пожилого выпускника университета — 96-летнего японца Сигэми Хирата. Еще в 2005 году в возрасте 85 лет он поступил в Киотский университет искусства и дизайна для изучения поэзии поэзии. Учебный процесс занял 11 лет. «Я счастлив. Учиться — это всегда весело в моем возрасте. Моя следующая цель — дожить до 100 лет. И если я буду в хорошей форме в это время, я подумаю над тем, чтобы продолжить обучение и получить ученую степень», — заявил японец.

Хотя нашим героям еще далеко до ста лет, они полностью солидарны с зарубежными рекордсменами и уверены, что учиться не поздно в любом возрасте. «Газета.Ru» пообщалась со студентами московских университетов о студенческой жизни и сложностях во время обучения.

Маргарита Филиппова, 65 лет, студент-магистр по программе «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ:

— Мне очень интересно разбираться в тех вопросах, которые обсуждаются в рамках моей программы обучения. Также мне близка идея социализации, которую предлагает университет. Я отучилась лишь один семестр, а в конце прошлого года у нас уже была практика. Мы работали как реальные бизнес-коучи.

В основном, мои однокурсники — это люди, уже имеющие одно высшее образование. Я в каком-то смысле действительно уникальна. Мне 65 лет — я уже десять лет как пенсионер. Но учиться — это всегда очень увлекательно. Я получаю огромное удовольствие от того, что занимаюсь, хожу на занятия. К сожалению, курс очень интенсивный, и для такого пожилого человека, как я, это огромное напряжение. Более того, я параллельно работаю и езжу во множество командировок. Поэтому совмещать с повседневной жизнью очень сложно.

В общении с однокурсниками не испытываю никакого дискомфорта. Получилось так, что у нас в группе есть активная девушка, которая создала в интернете колонку, где она про каждого студента нашей группы написала небольшую статью — так она всех нас познакомила. Мы все вместе сдружились и впоследствии устраивали общие капустники.

Ребята знают, что я специалист по английскому языку, и поэтому некоторые обращаются ко мне за помощью и советами. Я индивидуально встречалась с моими коллегами и отвечала на вопросы.

Студенческий билет у меня есть, однако для проезда я пользуюсь своей социальной картой пенсионера. У меня нет необходимости пользоваться студенческими льготами.

У меня нет времени на участие в студенческих мероприятиях. В свободное время приходится выполнять все домашние задания. Интересно, что при поступлении была такая «уловка» — если ты переводил большую статью психоаналитической литературы, то можно было получить автоматом несколько зачетов. Я перевела 28 страниц про психоанализ организаций и за это получила небольшие бонусы.

Что касается близких, то они с пониманием относятся к такому моему увлечению.

Анна Никитина, 39 лет, студент-бакалавр, факультет «Государственного управления» МГУ:

— Это мое второе высшее образование. В 40-летнем возрасте человек начинает задумываться о том, как более рационально использовать собственные возможности. Конечно, один из лучших университетов России все же дает некоторые преференции. Я хочу сделать успешную карьеру в сфере госуправления, и, естественно, диплом поможет мне в ее дальнейшем становлении. Понятно, что второе высшее образование у нас можно получить только на платной основе. Поэтому, когда человек тратит не только временные, но и денежные ресурсы, он подходит к этому решению ответственно.

У меня пять дней вечернего обучения в неделю — с 19:00 до 22:00, по две пары в день. Кроме того, в субботу проходят утренние занятия. Не могу сказать, что это каким-то образом мешает моей семейной жизни. Наоборот, появляются новые темы для общения с супругом и дочерью.

Мы с ней обе студентки — делимся опытом друг с другом. Хотелось бы быть для дочери примером. Мне даже в некотором смысле было бы стыдно плохо учиться, поэтому я очень стараюсь.

В целом, все родные поддерживают меня в учебных начинаниях.

Что касается моих однокурсников, то группа у нас небольшая — всего около 20 человек. При этом некоторые уже отчислились, так как в этом возрасте учиться немного сложновато. Однако все мои коллеги — люди самодостаточные, состоявшиеся. В этом и состоит интерес общения с ними — все делятся каким-то своим опытом. В нашей группе есть люди, которые уже работают на госслужбе. Я очень ценю их опыт и думаю, что он пригодится мне в дальнейшем.

Студенческий билет у меня есть, но я в полной мере не пользуюсь всеми льготами, которые он предоставляет. Единственное — по студенческому билету у меня бесплатная подземная парковка в университете. Тоже экономия, так как живу я в другом районе Москвы и езжу на учебу на собственном транспорте.

Ростислав (фамилия по его просьбе не указана), 46 лет, студент-магистр по программе «Прикладная экономика» НИУ ВШЭ:

— Куда же в таком вузе поступать, если не на факультет экономики. Выбор был обусловлен тем, что я занимаюсь бизнес-аналитикой и методологией. Экономика же учит таким вещам, как распознавание сущности происходящего процесса — опознаются типы экономических отношений, подбираются адекватные модели. Помимо плотной теоретической базы и практики, я также был заинтересован в получении диплома. Однако этот фактор в моем возрасте менее важен по сравнению с остальными.

В магистратуре расписание для первого года не очень удобное — оно дневное. На второй год будет вечернее. Мое нынешнее расписание чертовски мешает личной жизни и общению с друзьями. Нужно посещать хотя бы часть занятий — слава богу, к пропускам преподаватели относятся лояльно. Однако зачеты, экзамены пропускать нежелательно. Кроме этого, нам задают домашнюю работу в огромных количествах. Тяжело — и на это нужно время. Нет никаких поблажек — все регулируется законодательством. Зачеты, экзамены нужно посещать или закрывать соответствующей справкой о непосещении.

Когда я поступал, у меня перед глазами был опыт моих однокурсников по первому вузу — физтеху. Они получали дополнительное платное образование и говорили о том, как это легко. Впоследствии я понял, что полноценная академическая программа намного сложней.

Мои однокурсники — очень интересные ребята. Поскольку по возрасту они соответствуют моей дочери, общение с ними меня совершенно устраивает.

Я просто пытаюсь изобразить из себя такого же студента, как они, а не умудренного опытом отца. Однокурсники нормально относятся — общаемся и все. Единственная сложность — уговорить их перейти на «ты».

Студенческий билет и социальная карта у меня есть — это обязательно. Пользуюсь ими, потому что на машине не наездишься по городу. Социальная карта — единственная студенческая льгота, которой я активно пользуюсь.

Близкие к моему желанию учиться относятся с недоумением. Отмечу, что взрослая дочь в этом вопросе гораздо терпимее. Есть надежда, что мы с ней будем в один год праздновать окончание университета. Она так же, как и я, учится на первом курсе магистратуры. Студенческих активностей я избегаю, так как их программа рассчитана на людей другого поколения. Я и музыку слушаю иную, и слежу за другими вещами. Зачем самому смущаться и смущать других?