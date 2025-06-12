В Севастополе развернули гигантский российский флаг

В Севастополе у памятника «Матрос и солдат» развернули гигантский флаг России

В Севастополе у памятника «Матрос и солдат» развернули гигантский флаг Российской Федерации. Об этом сообщают «Вести Севастополь» в Telegram-канале.

Отмечается, что в акции приняли участие более 200 человек. Это активисты российских студенческих отрядов, губернаторских школьных трудовых отрядов, активисты из «Движения Первых», представители «Волонтеров Победы», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также участники образовательной смены «Истоки» Севастопольского государственного университета.

Пока волонтеры разворачивали триколор, на фоне звучал гимн России.

12 июня россияне отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

Ранее Рамзан Кадыров поздравил граждан с Днем России и назвал Чечню опорой страны.