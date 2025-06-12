Кадыров назвал Чечню опорой России

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил граждан с Днем России и назвал республику опорой страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. По словам Кадырова, с тех пор Российская Федерация прошла через немало испытаний: враги пытались подорвать ее суверенитет, разрушить экономику, сломить политическую и общественную стабильность.

Чеченский лидер отметил, что Россия черпала силу в сплоченности и единстве своего народа, именно это позволило ей продолжить движение вперед.

Кадыров заявил, что сегодня Чечня является «надежной опорой Российского государства». По словам политика, республика гордится тем, что стала первым регионом в мире, который окончательно победил международный терроризм и внес огромный вклад в сохранение единства Родины.

Глава Чечни также прокомментировал ход специальной военной операции на Украине. Он отметил, что в условиях беспрецедентного давления и противостояния внешним силам Россия демонстрирует свою мощь, решимость и выдающееся военное, политическое и моральное превосходство.

Ранее лидер КНДР в письме по случаю Дня России назвал Путина самым близким товарищем.