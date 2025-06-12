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В российском городе заметили эшелон с ранеными военными

В Омске заметили эшелон с ранеными военными
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Омске был замечен эшелон с ранеными военнослужащими. Это следует из сообщения, которое опубликовала «Русская община» в Telegram-канале.

На опубликованном фото группа людей — предположительно, активистов — стоит перед одним из вагонов. «Русская община» отмечает, что военным были переданы костыли, вентиляторы и средства от насекомых.

Также сообщается, что общественники закупили для военнослужащих свежий хлеб.

До этого сообщалось, что жительница Суджи (Курская область) спрятала двух раненых российских военнослужащих от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), выдав их за своих сыновей. Военные оказались в Судже после атаки украинской армии на их позиции. Раненые, потеряв сознание, очнулись в гражданской одежде и направились в город, не зная о его статусе. Женщина обнаружила их на улице и спрятала на сеновале. Оба бойца затем вернулись домой в Екатеринбург.

Ранее на видео сняли момент установки флага РФ в Херсоне.

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