Жительница Суджи спасла раненых российских военных от солдат ВСУ

Жительница Суджи (Курская область) спрятала двух раненых российских военных от солдат ВСУ, выдав их за своих сыновей. Об этом она рассказала RT, добавив, что оба бойца уже вернулись домой в Екатеринбург.

Военные оказались в Судже после атаки ВСУ на их позиции. Раненые, потеряв сознание, очнулись в гражданской одежде и направились в город, не зная о его статусе. Женщина обнаружила их на улице и спрятала на сеновале.

«Когда ВСУ приходили с проверкой, я тянула время, чтобы бойцы успели спрятаться. Боевики могли разозлиться, но все обошлось», — вспоминает она.

По данным RT, матери военных планируют встретиться со спасительницей, чтобы поблагодарить.

8 апреля жительница освобожденного населенного пункта Елена Брахнова во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном рассказала, что украинские военные во время боевых действий привозили в село Гуево своих жен и девушек, чтобы те могли забрать себе автомобили местных жителей.

Ранее военные ВСУ признались жительнице Суджи, что не хотели воевать.