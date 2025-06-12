На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом

Гладков: в поселке Борисовка в Белгородской области дрон ВСУ атаковал жилой дом
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В поселке Борисовка Борисовского района в Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки пострадали трое мирных жителей, в том числе ребенок.

«Бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ», — сказал он.

Гладков уточнил, что ребенка после оказания помощи должны перевести в детскую областную клиническую больницу, а женщину — в городскую больницу №2 в Белгороде.

Еще один пострадавший, по словам губернатора, находился в квартире. Мужчина с контузией и баротравмой сам обратился в больницу, сейчас он проходит обследование. 

В Белгородской области за последние сутки системы ПВО сбили и подавили более 50 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что более 50 украинских беспилотников атаковали Россию ночью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами