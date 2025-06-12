В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом

Гладков: в поселке Борисовка в Белгородской области дрон ВСУ атаковал жилой дом

В поселке Борисовка Борисовского района в Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки пострадали трое мирных жителей, в том числе ребенок.

«Бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ», — сказал он.

Гладков уточнил, что ребенка после оказания помощи должны перевести в детскую областную клиническую больницу, а женщину — в городскую больницу №2 в Белгороде.

Еще один пострадавший, по словам губернатора, находился в квартире. Мужчина с контузией и баротравмой сам обратился в больницу, сейчас он проходит обследование.

В Белгородской области за последние сутки системы ПВО сбили и подавили более 50 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что более 50 украинских беспилотников атаковали Россию ночью.