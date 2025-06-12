Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ в Белгородской области за сутки

В Белгородской области за последние сутки системы ПВО сбили и подавили более 50 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным властей, атаки зафиксированы в 38 населенных пунктах, расположенных в 12 муниципалитетах. В результате обстрелов и атак дронов пострадали семь мирных жителей. Один из них находится в тяжёлом состоянии — мужчину госпитализировали в белгородскую больницу №2 после удара беспилотника по автомобилю в селе Вознесеновка.

Больше всего атак пришлось на Шебекинский округ. По словам губернатора, дроны и боеприпасы были применены против таких населенных пунктов, как Шебекино, Шамино, Белянка, Купино, Доброе и других. Всего в этом районе зафиксированы удары 23 дронов — 10 из них удалось сбить. В городе Шебекино шесть человек получили ранения на территории одного из предприятий после попадания FPV-дрона.

Также атаки зафиксированы в Белгородском районе, где обстрелу подверглись восемь населённых пунктов, и в других округах области — Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Краснояружском, Чернянском, Волоконовском, Губкинском, Новооскольском и Старооскольском.

Всего, по данным губернатора, с украинской стороны выпущено 55 боеприпасов и применено 94 дрона, из которых 54 удалось сбить. Повреждения получили частные дома, административные здания, предприятия, автомобили и объекты инфраструктуры.

Ранее Минобороны сообщило, что более 50 украинских беспилотников атаковали Россию ночью.