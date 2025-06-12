На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ в Белгородской области за сутки

Гладков: за сутки от атак ВСУ пострадали семь жителей Белгородской области
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области за последние сутки системы ПВО сбили и подавили более 50 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным властей, атаки зафиксированы в 38 населенных пунктах, расположенных в 12 муниципалитетах. В результате обстрелов и атак дронов пострадали семь мирных жителей. Один из них находится в тяжёлом состоянии — мужчину госпитализировали в белгородскую больницу №2 после удара беспилотника по автомобилю в селе Вознесеновка.

Больше всего атак пришлось на Шебекинский округ. По словам губернатора, дроны и боеприпасы были применены против таких населенных пунктов, как Шебекино, Шамино, Белянка, Купино, Доброе и других. Всего в этом районе зафиксированы удары 23 дронов — 10 из них удалось сбить. В городе Шебекино шесть человек получили ранения на территории одного из предприятий после попадания FPV-дрона.

Также атаки зафиксированы в Белгородском районе, где обстрелу подверглись восемь населённых пунктов, и в других округах области — Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Краснояружском, Чернянском, Волоконовском, Губкинском, Новооскольском и Старооскольском.

Всего, по данным губернатора, с украинской стороны выпущено 55 боеприпасов и применено 94 дрона, из которых 54 удалось сбить. Повреждения получили частные дома, административные здания, предприятия, автомобили и объекты инфраструктуры.

Ранее Минобороны сообщило, что более 50 украинских беспилотников атаковали Россию ночью.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами