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В Эстонии возмутились продаже «русифицированной» колы

SHOT: эстонцы недовольны, что в магазинах продают Coca-Cola с русскими именами
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Telegram-канал «SHOT»

Жители Эстонии недовольны, что в магазинах продают колу с русскими именами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«А все потому что вместо Марка, Элли, Давида и Адеэле (типа как должно быть) в супермаркетах стоят бутылочки: Настя, Сергей, Дмитрий, Света и другие (типа как на самом деле)», — пишет канал.

По его данным, эстонцы возмущены «русификацией» газировки и требуют убрать ее с прилавков. На это представители бренда, как пишет канал, ответили, что при выборе этикеток опираются на официальную статистику местных властей. Так, самые популярные имена в стране в 2025-м — Александр (более 11 тыс.) и Ольга (10 тыс.). Также в десятку попали: Сергей, Владимир, Андрей, Алексей, Ирина, Елена, Светлана, Татьяна.

В марте этого года президент X5 Group Екатерина Лобачева заявила, что у американской компании Сoca-Cola не будет привилегий в случае ее возвращения на российский рынок. По ее словам, после ухода популярных американских производителей на свободные места пришли российские компании. Так, Coca-Cola, по ее словам, успешно заместила марка «Добрый Кола». Лобачева добавила, что ушедшим брендам придется заново бороться за внимание потребителя, привыкшего к определенному ассортименту в супермаркетах.

Ранее россияне назвали бренд, возвращение которого ждут больше всего.

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