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Американским чиновникам запретили выезжать за пределы трех израильских городов

Американским чиновникам запретили покидать Тель-Авив, Иерусалим и Беэр-Шеву
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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудникам правительства США и членам их семей запретили выезжать за пределы Большого Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство США в Израиле.

«Государственным служащим США и членам их семей запрещено выезжать за пределы Большого Тель-Авива (включая Герцлию, Нетанию и Эвен-Йехуду), Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейшего уведомления. Транзит между этими тремя районами, в том числе в аэропорт Бен-Гурион и обратно, разрешен», — говорится в сообщении.

В качестве причины указывается возросшая региональная напряженность, которая была вызвана отсутствием прогресса в переговорах между США и Ираном по ядерной программе.

До этого сотрудник службы безопасности Ирана говорил, что иранские власти не считают эвакуацию семей американских военных с Ближнего Востока и передислокацию солдат США признаком угрозы.

12 июня CBS News со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что Израиль предупредил США, что «полностью готов» начать операцию против ядерных объектов Ирана.

Ранее Трамп одной фразой ответил на вопрос о выезде семей военных США с Ближнего Востока.

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