Десяткам пассажиров не хватило мест в самолетах «Победы»

Пассажиры сразу нескольких рейсов «Победы» не смогли вовремя улететь из-за отказа от платной регистрации с выбором места. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы канала уточнили, что в неприятную ситуацию попали люди, которые собирались лететь в Стамбул, Самару, Минеральные воды, Газипашу и Анталью. Как сообщили сами пассажиры, им не хватило мест в самолетах.

По правилам «Победы», чтобы заранее зарегистрироваться на рейс и не стоять в очереди на стойках регистрации, необходимо воспользоваться платной услугой выбора места. Часть пассажиров решили сэкономить и зарегистрироваться в аэропорту. Однако за час до вылета авиакомпания вдруг начала рассаживать людей на другие рейсы.

Представители «Победы» объяснили, что в системе регистрации произошел некий сбой. При этом при работе с другими рейсами, как уточнили в Baza, система почему-то исправно работала. Пассажиры сделали вывод, что все дело в овербукинге — авиакомпания якобы специально продала билетов больше, чем мест в самолете, чтобы больше заработать.

В «Победе» сообщили, что с проблемами столкнулись восемь рейсов. Авиакомпания попыталась рассадить людей на ближайшие рейсы по тем же направлениям, однако неприятностей все равно не удалось избежать: кто-то опоздал на стыковочный рейс, кому-то пришлось менять аэропорт, а одной семье и вовсе предложили места в разных самолетах.

Ранее в аэропорту Иркутска пассажир едва не сорвал вылет самолета, заявив о бомбе в своей сумке.