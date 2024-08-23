В аэропорту Иркутска пассажир едва не сорвал вылет самолета, заявив о бомбе в своей сумке

Россиянин заявил о наличии взрывчатки в его сумке перед вылетом в Москву и был задержан в иркутском аэропорту. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Как сказано в публикации, возмутителем спокойствия оказался житель Курска, который возвращался домой с вахты через Иркутск. Он должен был лететь в Москву, но перед посадкой в перронный автобус внезапно заявил, что в его ручной клади находятся запрещенные предметы, и бросил сумку на землю. Вылет был сорван, и полицейские обследовали аэропорт и осмотрели сумку пассажира, но данные не подтвердились.

Сделавшего громкое заявление мужчину задержали, и он признался, что совершил опрометчивый поступок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне конфликта с представителем авиакомпании.

«Какие могут возникнуть последствия, не осознавал. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном», — отметили в пресс-службе ведомства.

Против вахтовика возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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