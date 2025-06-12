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На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэ

USGS: извержение вулкана Килауэ началось на Гавайях

На Гавайских островах началось новое извержение вулкана Килауэ. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

По данным службы, фонтаны лавы поднимаются на высоту до 330 футов (100 метров).

С 23 декабря 2024 года это извержение стало 25-м эпизодом активности вулкана.

До этого издание Daily Mail писало, что серия мощных землетрясений в районе Кампи-Флегрей — одного из крупнейших супервулканов на Земле — вновь вызвала тревогу у ученых.

В мае в регионе к западу от Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4 — сильнейшее за последние 40 лет. Всего за полгода зафиксировано более трех подземных толчков, что считается аномальной активностью для этой зоны.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, магма залегает на небольшой глубине, всего в нескольких километрах от поверхности, а суточные выбросы углекислого газа достигли пяти тысяч тонн. Эти показатели свидетельствуют о нарастающем давлении внутри вулкана и возможном движении магмы вверх.

Ранее был найден неожиданный способ предсказания вулканических катастроф.

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