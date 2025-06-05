Пробуждение супервулкана в Италии признали угрозой для миллионов людей

Серия мощных землетрясений в районе Кампи-Флегрей — одного из крупнейших супервулканов на Земле — вновь вызвала тревогу у ученых. Как сообщает издание Daily Mail, в мае в регионе к западу от Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4 — сильнейшее за последние 40 лет. Всего за полгода зафиксировано более трех подземных толчков, что считается аномальной активностью для этой зоны.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, магма залегает на небольшой глубине, всего в нескольких километрах от поверхности, а суточные выбросы углекислого газа достигли пяти тысяч тонн. Эти показатели свидетельствуют о нарастающем давлении внутри вулкана и возможном движении магмы вверх.

Анализ почвы в кратере Сольфатара показал, что около 80% выходящих газов поступают напрямую из магматической камеры. При этом в регионе продолжается медленное поднятие земли: с 2005 года уровень поверхности в районе города Поццуоли увеличился почти на 1,5 метра. Это явление, известное как брэдисеизм, часто предшествует извержениям.

Ученые предупреждают: если сдвиги в земной коре перерастут из деформаций в трещины, риск извержения резко возрастет. Последний раз Кампи-Флегрей извергался в 1538 году, но в прошлом его активность уже приводила к катастрофическим последствиям. Сегодня в зоне потенциальной опасности проживают более четырех миллионов человек.

Ранее был найден неожиданный способ предсказания вулканических катастроф.