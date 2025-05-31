На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Найден неожиданный способ предсказания вулканических катастроф

NASA: перед извержением вулкана окружающие деревья заметно зеленеют
close
GENNADY TEPLITSKIY/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из NASA и Смитсоновского института разработали революционный метод прогнозирования вулканической активности по изменению цвета растительности. Спутниковые наблюдения за зеленью деревьев вокруг вулканов могут стать новым инструментом раннего предупреждения об извержениях. Об этом сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Специалисты обнаружили, что перед извержением деревья вокруг вулканов становятся заметно зеленее. Это связано с повышенными выбросами углекислого газа (CO2) из магмы, который действует как удобрение для растений.

«Вся идея в том, чтобы найти косвенный способ измерения CO2, который невозможно зафиксировать спутниками напрямую», — объяснил Роберт Боуг из Университета Макгилла.

В 2024 году исследование вулкана Этна в Италии подтвердило эту взаимосвязь. Анализ спутниковых снимков Landsat 8 за 2011-2018 годы выявил 16 случаев, когда всплески CO2 совпадали с усилением зелени растительности и последующими извержениями.

Однако метод работает не везде. Он неприменим в безлесных районах. Кроме того, на цвет листвы могут влиять пожары, болезни или аномальная погода.

Новый подход может дополнить существующие системы мониторинга, основанные на сейсмической активности и выбросах диоксида серы, обеспечивая более ранние предупреждения для опасных регионов.

Ранее стало известно о риске извержения таинственного вулкана в Тихом океане до конца 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами