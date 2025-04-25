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Рабочий получил ожоги и сотрясение мозга из-за вспышки газа на петербургском заводе

«Фонтанка»: рабочий пострадал из-за вспышки газа на заводе в Петербурге
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FotograFFF/Shutterstock

В Петербурге рабочий получил сотрясение мозга и ожоги из-за вспышки газа на заводе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 25 апреля на территории Балтийского завода. Там произошла вспышка газа, в результате которой пострадал 45-летний рабочий.

Врачи диагностировали у мужчины ожоги ног, а также сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Состояние рабочего оценивается как удовлетворительное.

До этого рабочий получил тяжелые травмы во время обрушения кирпичной кладки с фасада здания на стройке на Интернациональной улице в Тюмени. Пострадавшего рабочего доставили в Областную клиническую больницу №2. Медики оказывают мужчине всю необходимую помощь, состояние пострадавшего оценили как критическое.

Ранее женщина разбила себе голову, выпав из подъезда в Петербурге.

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