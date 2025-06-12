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Россиянам назвали способ защиты от шантажа фейковыми нюдсами

Сенатор Шейкин: надо ограничить доступ к фото в сети для борьбы с мошенниками
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Shutterstock

Россиянам надо ограничить доступ посторонних людей к своим фотографиям в соцсетях для борьбы с мошенниками, которые шантажируют фальшивыми интимными снимками. С таким призывом выступил зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

Сенатор отметил, что мошенники для реализации своих преступных схем берут фотографии из социальных сетей, которые находятся в общем доступе. После они «обнажают» их при помощи специальных алгоритмов и рассылают с угрозами: либо платите, либо снимки окажутся в открытом доступе и будут разосланы вашим родным.

Шейкин призвал не поддаваться на провокацию и помнить, что эти изображения — подделка.

«Не платите вымогателям. Это только продлит шантаж. <…> Проверьте настройки приватности, закройте фотоальбомы и ограничьте доступ к личной информации», — отметил сенатор.

Кроме того, он посоветовал жертвам шантажа сразу сообщать о вымогателях в полицию, сохранять переписки и подавать жалобы на рассылку модераторам в мессенджере или в соцсети. Кроме того, важно проинформировать о шантаже друзей и близких.

До этого зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил внести в Уголовный кодекс РФ новые преступления, которые появились с развитием технологий.

По словам политика, большинство преступлений с использованием различных технических приемов, включая искусственный интеллект, еще год-полтора назад не приходили никому в голову. Однако они очень быстро проникли на криминальные рынки. Медведев указал на необходимость постоянно следить за развитием мира, чтобы оперативно реагировать на появление тех или иных деяний.

Ранее россиян предупредили о трех опасных аферах, которые часто встречаются в Telegram.

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