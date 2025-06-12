В США заявили о распространении фейковых видео по событиям в Калифорнии

CBS: фейк-видео и теории заговора поддерживают ложь о протестах в Лос-Анджелесе

Пока в Лос-Анджелесе продолжаются демонстрации против миграционной политики президента США Дональда Трампа, в социальных сетях распространяются вводящие в заблуждение видеоролики, теории заговора и ложные заявления. Об этом сообщает CBS.

В некоторых постах утверждалось, что богатые люди якобы организовали или финансировали протесты. Эти ролики набрали миллионы просмотров.

Некоторые посты преувеличивают уровень беспорядков в Калифорнии, используя видеоролики с прошлых демонстраций. Фактически же беспорядки, возникшие вследствие протестов, в основном ограничивались частями Лос-Анджелеса, говорится в сообщении CBS.

Телеканал добавил, хотя в Лос-Анджелесе зафиксированы акты вандализма и нанесение ущерба имуществу, сейчас все не так плохо, как на тех видео.

Например, в сети активно распространились видеоролики с поджогами машин, которые опубликовали 8 июня сторонники теории заговора крайне правого толка Алекс Джонс и сенатор Тед Круз из Техаса. Этот ролик изначально был частью новостного репортажа о протестах в мае 2020 года.

Накануне противники политики президента США Дональда Трампа анонсировали массовые демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, которая должна состояться 14 июня, в день военного парада в Вашингтоне.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Сообщалось, что протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.