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Цены на яйца в России вернулись к уровню 2023 года

Росстат: цена десятка яиц в РФ опустилась ниже 100 рублей впервые с 2023 года
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Shutterstock

Стоимость десятка куриных яиц в мае опустилась ниже 100 рублей. Такая низкая цена на этот товар наблюдается в РФ впервые с октября 2023 года, следует из данных Росстата, пишет РИА Новости.

Согласно информации ведомства, в апреле десяток яиц в РФ стоил 102,8 рублей. При этом в мае их цена упала до 96,5 рубля. Аналитики отметили, что такой маленькой цены на яйца не было с октября 2023 года, когда они в среднем стоили по стране 97,1 рубля.

Самые дешевые яйца можно найти в Мордовии — по 69 рублей за десяток. В Крыму яйца продают по 70 рублей, а в Пензенской области — по 72 рубля.

Яйца являются одним из ключевых продуктов в потребительской корзине россиян. По данным Росстата, в среднем жители РФ съедают 237 штук в год.

До этого заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов сообщил, что в России в начале июня подешевело сливочное масло. Его стоимость в магазинах упала на 16,7%.

Кроме того, Абрамов отметил, что на 6,7% подешевели бананы, а также на 3,3% снизилась цена на апельсиновый сок.

Ранее сообщалось, что в России подорожало молоко.

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