В России подорожало молоко

Экономист Абрамов: молоко в России подорожало на 17,3% за неделю

С 24 по 31 мая в российских магазинах подорожали молоко «Домик в деревне» (+17,3% по сравнению с предыдущей неделей) и бананы (+7,1%), рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Значение Индекса Мишек снизилось на 1,1%. Подешевели морковь (-23,1%), сельдь «Матиас» (-9,1%) и плавленый сырный продукт «Фетакса» (-7,2%). В годовом выражении Индекс Мишек вырос на 4,8%. За год выросли цены на сливочное масло «Домик в деревне» (+37,2%), на апельсиновый сок J7 (+36,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+29,0%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), подсолнечное масло «Олейна» (+7,8%), сельдь «Матиас» (+5,9%) и «Фетакса» (+0,5%)», — отметил Абрамов.

За год подешевели морковь (-31,5% за год), детский мармелад «Fruit-Tella» (-12,2%), бюджетные куриные тушки (-7,9%), бананы (-6,2%), яйца «Окские» категории С1 (-4,0%) и чай черный «Акбар» (-3,9%).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным Росстата, с 13 по 19 мая годовая инфляция в России составила 9,9%.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожала морковь.