«Трезвый водитель» напился на свадьбе и разбил иномарку жениха

Mash: в Башкирии водитель напился на свадьбе и угнал машину жениха

В Башкирии нанятый на торжество «трезвый водитель» угнал дорогую иномарку жениха и разбил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Октябрьском, жених и невеста наняли «трезвого водителя», который должен был довезти гостей и свадебный торт до горнолыжного курорта и вернуться оттуда на такси в город.

Однако шофер не стал торопиться домой, он задержался на банкете. Изрядно выпив, мужчина украл ключи от иномарки жениха и поехал кататься. На перекрестке угонщик не справился с управлением, врезался во внедорожник, бросил разбитое авто на дороге и сбежал.

Мужчину задержали, за угон иномарки Mazda 6 стоимостью 2,5 млн рублей, он получил два года условно. Ремонт авто обошелся собственнику в 600 тысяч рублей.

До этого в Крыму мужчина помог соседу с парковкой и угнал его машину. С заявлением в правоохранительные органы обратился 82-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что попросил знакомого перепарковать машину, тот сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Угонщик врезался на дороге в другой автомобиль и был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин угнал машину, чтобы успеть на свидание, улетел в кювет, но добрался до любимой.