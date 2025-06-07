Бывший мэр устроил смертельное ДТП на Алтае

Бывший мэр города Камень-на-Оби Евгений Чернышов попал в дорожно-транспортное происшествие на Алтае, в результате чего погибли две женщины. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

По словам источника, экс-глава города был лишен своего поста из-за утраты доверия и нарушения антикоррупционного законодательства.

В ГИБДД отметили, что Чернышов был за рулем Toyota Lite Ace Noah, но в какой-то момент не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и опрокинулась. Две пассажирки, которые находились в автомобиле, погибли. Сам водитель был доставлен в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ДТП уточняются.

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