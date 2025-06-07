На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший мэр устроил смертельное ДТП на Алтае

Экс-мэр города Камень-на-Оби устроил ДТП на Алтае, погибли две женщины
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший мэр города Камень-на-Оби Евгений Чернышов попал в дорожно-транспортное происшествие на Алтае, в результате чего погибли две женщины. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

По словам источника, экс-глава города был лишен своего поста из-за утраты доверия и нарушения антикоррупционного законодательства.

В ГИБДД отметили, что Чернышов был за рулем Toyota Lite Ace Noah, но в какой-то момент не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и опрокинулась. Две пассажирки, которые находились в автомобиле, погибли. Сам водитель был доставлен в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ДТП уточняются.

До этого в Санкт-Петербурге сын олигарха на Rolls-Royce переехал байкера, сбитого им же на проезжей части.

На опубликованных в сети кадрах видно, что водитель, после того как подрезал мотоцикл, проехался обеими осями внедорожника по байкеру, после чего пересек двойную сплошную и притормозил на крайней правой полосе. В итоге из машины вышли двое мужчин.

35-летний байкер Мавлет Э. получил серьезные травмы, и его пришлось экстренно госпитализировать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Орле инвалид на костылях устроил дрифт на «Жигулях» и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами