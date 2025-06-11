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В Южно-Китайском море зародился первый в 2025 году тайфун

Первый в 2025 году тайфун «Витип» направился в Китай
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KYODO/via Reuters

В Южно-Китайском море сформировался первый в 2025 году тайфун, который получил имя «Витип». Об этом ТАСС сообщили в Приморском гидрометцентре.

«Первый в 2025 году тайфун сформировался недалеко от острова Хайнань и направится на север в Китай. Вихрь получил имя «Витип», — сказала ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе.

По словам специалиста, тайфун не представляет опасности для Приморского края. Однако сформированная им облачность может оказать влияние на погоду в регионе через неделю, отметила ведущий специалист.

Согласно прогнозу Приморского гидрометцентра, до 15 июня «Витип» будет медленно подниматься на северо-восток. На своем пути тайфун будет интенсивно деградировать, в результате чего к началу следующей недели может прекратить свое существование как барическое образование, отметили в гидрометцентре.

В октябре прошлого года на севере Таиланда произошли сильные наводнения и оползни из-за проливных дождей, вызванных тайфуном «Яги» — самым мощным штормом в Азии в 2024 году. В результате из заповедника Elephant Nature Park пришлось эвакуировать около 100 слонов и десятки туристов.

Ранее ученые нашли новый способ заглянуть в око действующего тайфуна.

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