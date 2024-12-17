Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли новый способ заглянуть в око действующего тайфуна

SOLA: разработан высокоточный зонд, сбрасываемый в глаз тайфуна без парашюта

close
Reiko Matsushita/AAAS

Японские ученые из Нагойского университета сконструировали компактный одноразовый зонд для изучения тайфунов и наблюдений за ними. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Online Letters on the Atmosphere (SOLA).

Чтобы предсказать, усилится ли тайфун и куда он переместится, важно знать, как меняются температура, ветер и влажность. В Японии для наблюдения за верхними слоями атмосферы обычно используются бортовые приборы, называемые радиозондами. Радиозонды обычно запускаются с аэростатов, однако сильные ветры и дожди, связанные с тайфунами, затрудняют этот процесс.

Специалисты назвали свою разработку iMDS-17. Устройство весит всего 130 граммов и изготовлено из биоразлагаемых материалов. За счет стабилизаторов легкого корпуса прибор можно сбрасывать с самолета без парашюта.
В ходе испытаний весной 2024 года исследователи одновременно запустили сбрасываемый зонд и обычный радиозонд с одного воздушного шара.

Результаты тестов показали высокую эффективность сбрасываемого зонда для наблюдений за температурой и ветром. Однако новый прибор менее точно оценивал влажность по сравнению с уже проверенной технологией.

Команда также проверила iMDS-17 в октябре 2024 года во время прохождения тайфуна Барджат, сбросив в центр шторма 50 устройств. Данные показали более точные измерения влажности воздуха по сравнению с предыдущими испытаниями.

Ранее ученые выяснили, что усиление тропических циклонов несет прямую угрозу популяциям морских птиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами