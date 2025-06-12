В Кемеровской области у юноши остановилось сердце после удара молнии

В Кемеровской области подросток не выжил после удара молнии

В Кемеровской области во время непогоды один подросток не выжил. Об этом сообщает НГС.

Инцидент произошел в селе Березово. Предварительно, 17-летний молодой человек направлялся домой во время грозы. В какой-то момент в землю рядом с ним ударила молния.

Юноша потерял сознание. Свидетели пытались оказать пострадавшему первую помощь, затем все необходимые манипуляции сделали прибывшие на место медики. Однако спасти его не удалось. Предполагается, что у него остановилось сердце.

До этого в Подмосковье молния ударила в беседку с отдыхающими. Компания собралась на пляже в Подмосковье, но вечером пошел ливень с грозой, и люди решили укрыться в строении.

Разряд молнии оглушил присутствовавших. Всего пострадали восемь человек, среди них – 30-летняя женщина, у нее диагностировали сильные ожоги груди и рук. Ее госпитализировали в шоковом состоянии.

Ранее в Башкирии женщина попыталась спасти корову из сарая во время удара молнии и не выжила.