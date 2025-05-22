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В Башкирии женщина попыталась спасти корову из сарая во время удара молнии и не выжила

В Башкирии молния ударила в сарай с женщиной и коровой
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ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Жительницу Башкирии не спасли после пожара в сарае. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в деревне Куль-Кункас. По данным спасателей, в строение ударила молния, после чего огонь охватил 80 квадратных метров. На кадрах заметно, что здание выгорело. В результате находившаяся внутри корова и ее 58-летняя хозяйка не выжили.

«Как рассказали соседи, женщина пыталась вывести корову из горящего сарая, но в этот момент обрушилась крыша», – сообщается в публикации.

По данным МЧС, в этот же день из-за разряда молнии произошел еще один пожар, в деревне Исламгулово. На площади 100 квадратных метров загорелся сарай. Во время инцидента никто не пострадал.

До этого в Турции акушерка попала в больницу после того, как в нее попала молния во время телефонного разговора. В результате она попала в больницу, где ее положили в отделение интенсивной терапии. Медики оказали ей помощь, но спасти не смогли.

Ранее несколько человек пострадали в Иране при ударе молнии.

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